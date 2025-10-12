Al via la Marcia della Pace Perugia-Assisi | il messaggio del sindaco di Betlemme
ABBONATI A DAYITALIANEWS La città si riempie di speranza e solidarietà. Perugia, 12 ottobre 2025. È partita questa mattina la nuova edizione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, un appuntamento simbolo dell’impegno civile per la non violenza e la fratellanza tra i popoli. Dal palco della partenza, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha salutato la folla con parole cariche di emozione: “ C’è un mare che difende l’umanità, Perugia non è mai stata così bella. Grazie a chi continua a resistere e a difendere ciò che ci unisce come esseri umani ”. La prima cittadina ha voluto ringraziare in particolare i giovani, protagonisti numerosi dell’evento: “ Grazie ai ragazzi per essere scesi in piazza, per averci ricordato che sotto le bombe ci sono anche le nostre coscienze. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
