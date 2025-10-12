Al via la campagna antinfluenzale anche per i sanitari

Ilpiacenza.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prendersi cura degli altri parte dal prendersi cura di sé. È questo il messaggio che accompagna l’avvio della campagna antinfluenzale 2025 rivolta a tutto il personale dell’Azienda Usl di Piacenza. La vaccinazione, soprattutto per chi lavora in ambito sanitario, rappresenta non solo una misura di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campagna - antinfluenzale

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Vaccino antinfluenzale bambini 2025/2026: quando farlo, modalità e novità della campagna

Al via la campagna antinfluenzale anche per i sanitari. “Vaccinazione atto di responsabilità” - È questo il messaggio che accompagna l’avvio della campagna antinfluenzale 2025 rivolta a ... Lo riporta piacenzasera.it

via campagna antinfluenzale sanitariPoliclinico di Bari: al via la campagna antinfluenzale e vaccinale “on site” - La campagna è partita dalle unità operative di cardiologia e pneumologia nel padiglione Asclepios 3, con la vaccinazione offerta a medici, infermieri, specializzandi, studenti di medicina e ai pazient ... Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Via Campagna Antinfluenzale Sanitari