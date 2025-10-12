Al via i riscaldamenti | quanto peseranno nelle bollette degli italiani?

I dati sono eloquenti: negli ultimi dieci anni gli italiani hanno visto levitare il prezzo delle bollette per l’elettricità: cosa accadrà quest’anno? Alcune regioni italiane stanno per far partire i riscaldamenti all’interno delle abitazioni. Dal prossimo mercoledì sarà infatti possibile accendere gli impianti di riscaldamento in quasi tutte le province del Nord (generalmente le prime a partire) e nelle zone di montagna del Centro e del Sud Italia (come ad esempio Enna, Potenza, Perugia e all’Aquila). – cityrumors.it – Ansa Foto Il calendario scaglionato porterà gli abitanti delle altre zone del centro e del meridione a far slittare l’accensione di qualche giorno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

