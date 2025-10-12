Al via i lavori notturni sulle strade provinciali per 1 milione e 400mila euro

Quello in corso sarà un ottobre all’insegna dei lavori stradali. Partiranno infatti nel giro di qualche giorno le opere di riqualificazione e adeguamento della pavimentazione stradale di diverse arterie provinciali del nostro territorio. Interventi che via Tasso ha finanziato mettendo sul piatto 1,4 milioni di euro che vanno a sommarsi a quelli già annunciati di recente dall’ammontare di 600mila euro lungo l’ex Ss 42. Il cronoprogramma – che, precisano dagli uffici, non tiene conto della segnaletica orizzontale e di eventuali ritardi causa maltempo – prevede l’apertura dei cantieri sulla Strada Provinciale 184bis a Canonica d’Adda dal 14 al 16 ottobre, per poi spostarsi sulla Provinciale 183 a Capriate San Gervasio dal 15 al 17 ottobre e sulla 155, sempre a Capriate, dal 16 al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Al via i lavori notturni sulle strade provinciali per 1 milione e 400mila euro

In questa notizia si parla di: lavori - notturni

Schifani, lavori notturni sulla Palermo-Catania, per favorire la viabilità

Lavori notturni in alcune vie del centro città, dal Ponte Vecchio all’ospedale: tutti i cantieri

Lavori notturni sulla Metro Linea 2 di Napoli, stop e modifiche ai treni

Dal 13 ottobre partono i lavori notturni sul cavalcavia di via delle Calle, sulla via del Mare. Previsti interventi strutturali, chiusure e deviazioni per bus #Atac e #Bis. https://odisseaquotidiana.com/2025/10/acilia-lavori-notturni-cavalcavia-via-delle-calle-deviazi - X Vai su X

Rumori notturni per i lavori sulla rete ferroviaria. Scoppia la protesta nella zona di via Sciuti - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi asfalti, al via interventi e lavori notturni - Il Comune di Reggio investe su sicurezza e fruibilità della rete stradale cittadina, con una serie di interventi volti a ripristinare la pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Provincia di Latina. Manutenzione stradale, Sezze: al via i lavori di rifacimento sulla SP Gattuccia - L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria della Provincia di Latina per migliorare sicure ... Secondo ilquotidianodellazio.it