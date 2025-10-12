Al via a Torino la Pararowing Week con atleti in gara da tutto il mondo

Torinotoday.it | 12 ott 2025

Da mercoledì 15 a domenica 19 ottobre Torino ospita la prima edizione della Pararowing Week, manifestazione internazionale dedicata al canottaggio per tutti, organizzata dal Circolo Canottieri Armida e patrocinata dalla Città metropolitana: un appuntamento che porterà in città centinaia di atleti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - pararowing

via torino pararowing weekTorino capitale del canottaggio inclusivo: arriva la Pararowing Week con atleti da tutto il mondo - Dal 15 al 19 ottobre gare, allenamenti e incontri per promuovere lo sport accessibile a tutti, con la regia della Canottieri Armida ... Come scrive giornalelavoce.it

