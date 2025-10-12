Al Riviera c’è l’esame Ravenna La Samb cerca il colpo grosso

Altro importante esame per la Samb che questa sera (ore 20.30) riceve la visita della seconda in classifica Ravenna. Palladini e la sua truppa puntano al poker di vittorie dopo le tre consecutive conquistate con Perugia, Juventus Next Gen e Torres che hanno permesso ad Eusepi e compagni di salire fino al quarto posto in classifica. Mancherà Dalmazzi squalificato con Alfieri che riprenderà il suo posto a centrocampo. Per il resto la formazione sarà quella vittoriosa a Sassari. In casa Ravenna mancherà l’infortunato Tommaso Di Marco. Precedenti. Quello di questa sera è il sedicesimo confronto in campionato che si gioca a San Benedetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

