Al Parco Pandora il ricordo di Antonella Fugiaschi

Gli artigiani e gli artisti di Pandora hanno voluto ricordare ieri Antonella Fugiaschi, storica e indimenticabile responsabile del gruppo, recentemente scomparsa, con una iniziativa al parco Pandora di Segromigno in Monte. L’evento, che ha visto la collaborazione del Comune, ha preso il via con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro e un intervento di Gabriella Giusfredi referente degli artigiani e artisti di Pandora alla presenza dei familiari di Antonella e di molte persone che la conoscevano. Successivamente c’è stata l’apertura degli stand del mercatino degli artigiani e artisti di Pandora che sono rimasti aperti fino alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Parco Pandora il ricordo di Antonella Fugiaschi

In questa notizia si parla di: parco - pandora

Domani, sabato 11 ottobre, gli artigiani e artisti di Pandora ricorderanno Antonella Fugiaschi, storica e indimenticabile responsabile del gruppo, recentemente scomparsa, con una iniziativa in programma dalle 10 alle 18 al parco Pandora di Segromigno in Mo - facebook.com Vai su Facebook

Al Parco Pandora il ricordo di Antonella Fugiaschi - Gli artigiani e gli artisti di Pandora hanno voluto ricordare ieri Antonella Fugiaschi, storica e indimenticabile responsabile del gruppo, ... Da msn.com

Artigiani e artisti di Pandora in festa per Antonella - Gli artigiani e artisti di Pandora hanno voluto ricordare oggi (sabato) Antonella Fugiaschi, storica e indimenticabile responsabile del gruppo, recentemente scomparsa, con una iniziativa al Parco ... Lo riporta luccaindiretta.it