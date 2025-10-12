Al PalaPanini finisce 3-0 per Brescia l’esordio casalingo per il Volley Modena
Inizia con una sconfitta per 3-0, in una gara già abbastanza complicata dal pronostico, il percorso casalingo del Volley Modena nel campionato di Serie A2. In una giornata per certi versi unica, vista la straordinarietà di giocare nella cornice unica del PalaPanini, capitan Lancellotti e compagne. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
