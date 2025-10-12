Ai vigili del fuoco di Napoli droni e mezzi per terremoti e indagini | visita del Procuratore Gratteri al Comando
Presentate le nuove attrezzature dei vigili del fuoco di Napoli durante un vertice inter-istituzionale che ha visto la partecipazione anche del Procuratore Nicola Gratteri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
