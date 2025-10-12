Ai Mondiali in sella a Ovest Il cavaliere si è qualificato
Francesco Zanzotto Mirone, in sella al suo cavallo Ovest, si è piazzato al secondo posto del campionato italiano e si è qualificato per il campionato mondiale disciplina della monta da lavoro tradizionale (working Equitation) che si terrà in Spagna nel 2026. Primo classificato nelle prime due prove di dressage e di attitudine, Francesco non ha voluto rischiare nella terza prova, quella di velocità, proprio per salvaguardare la qualificazione mondiale, che richiedeva un numero basso di errori, altrimenti avrebbe probabilmente centrato anche il titolo italiano. Il risultato più importante era però la partecipazione al campionato del mondo che si terrà dal 10 al 13 settembre al Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre di Jerez de la Frontera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
