Ai confini tra tecnologia e medicina Struttura creata con le nanofibre per rigenerare i tendini lesionati

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prestigiosa rivista Advanced Functional Materials ha pubblicato i risultati di una ricerca internazionale (intitolata: Revealing the Auxetic Behavior of Biomimetic Multimaterial and Region-Specific Nanofibrous Fascicle-Inspired Scaffolds via Synchrotron Multiscale Digital Volume Correlation: Innovative Building Blocks for the Enthesis Regeneration) guidata dagli scienziati del MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine dell’Università di Maastricht, un team di cui fa parte l’ingegnere biomeccanico cesenate Alberto Sensini (già tra gli inventori del tendine artificiale dell’Università di Bologna). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ai confini tra tecnologia e medicina struttura creata con le nanofibre per rigenerare i tendini lesionati

© Ilrestodelcarlino.it - Ai confini tra tecnologia e medicina. Struttura creata con le nanofibre per rigenerare i tendini lesionati

In questa notizia si parla di: confini - tecnologia

confini tecnologia medicina strutturaAi confini tra tecnologia e medicina. Struttura creata con le nanofibre per rigenerare i tendini lesionati - L’ingegnere biomeccanico cesenate Alberto Sensini ha partecipato a una ricerca internazionale con l’obiettivo di individuare soluzioni per danni al punto in cui i tendini si inseriscono nell’osso. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Confini Tecnologia Medicina Struttura