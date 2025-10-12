Agropoli Comune europeo dello sport 2027 | la designazione ufficiale da parte di Aces

Agropoli è "Comune europeo dello sport 2027": lo ha reso noto, ufficialmente, il presidente e fondatore di Aces, Gian Francesco Lupatelli. Un percorso ambizioso iniziato diversi mesi fa e che ha portato la città a mettersi in vetrina dimostrando sul campo quanto lo sport, in tutte le sue.

Comune di Agropoli, Mutalipassi revoca le deleghe a Cianciola: il retroscena

Comune di Agropoli: Cammarota è il nuovo assessore, la solidarietà del centrodestra a Cianciola

Agropoli incontra la commissione Aces Europe: Verso il titolo di Comune Europeo dello sport 2027

Nell'ambito della cerimonia per la candidatura della Città di Agropoli a Comune europeo dello sport 2027, la Lega Navale Italiana sezione di Agropoli, nella persona del Presidente Alessio Della Torre, ha ricevuto dal Sindaco un riconoscimento

Arriva l'ufficialità: Agropoli è "Comune europeo dello sport 2027" - La comunicazione ufficiale del prestigioso riconoscimento è giunta in data odierna da parte del presidente e fondatore di ACES Gian Francesco Lupatelli.

Agropoli: ok alle convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi "Torre" e "Polito" - L'Amministrazione Comunale di Agropoli con a capo il sindaco Roberto Mutalipassi, ha espresso la volontà di voler concedere in convenzione gli impianti sportivi "Polito " e "G.