Agliana pauroso incidente nella notte Tre giovani feriti nell' auto distrutta | uno è grave

Agliana (Pistoia), 12 ottobre 2025 – Pauroso incidente in via Selva, a Ferruccia di Agliana nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel quale sono rimasti coinvolti tre giovani. Trsportati al pronto soccorso dell'ospedale san Jacopo di Pistoia, uno di loro, ventiseienne, in codice rosso. Non sono ancora chiare le cause e la dinamica dell'incidente. I tre stavano viaggiando intorno alle una di notte su una Fiat Cinquecento, in direzione Agliana, quando, per cause da stabilire, sarebbero andati a sbattere contro un camioncino parcheggiato. Completamente distrutta l'auto, per estrarre i feriti incastrati tra i sedili e la carrozzeria in un groviglio di lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

