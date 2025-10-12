Aggredita davanti al campo di calcio? Carabiniere libero dal servizio evita il peggio

Non soltanto non lo ha denunciato, ma ha anche perfino smentito l'aggressione. Eppure un carabiniere libero dal servizio, allertato dai tanti ragazzini che stavano giocando a calcio, è intervenuto per scongiurare il peggio. Caos, ieri sera, nella zona del campetto di calcio di contrada Stazione a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: aggredita - davanti

Famiglia ebrea aggredita in autogrill, il padre: "Preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore"

Famiglia ebrea aggredita all'autogrill, aperta inchiesta per percosse aggravate dall'odio razziale | «Io preso a calci davanti mio figlio»

Usa, coppia aggredita da sconosciuto e uccisa davanti alle bimbe: il killer è maestro di scuola elementare

La donna è stata aggredita davanti alla propria abitazione subendo ferite alla schiena e all'addome. La polizia indaga per chiarire la dinamica, non è chiaro se ci sia un movente politico - facebook.com Vai su Facebook

Iris Stalzer, eletta da poco nel piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, è stata aggredita davanti alla sua abitazione - X Vai su X

"La piazza non è un campo di calcio". E in periferia si scatena la guerra del silenzio - Una parte dei residenti ha scritto e affisso uno striscione contro partite di pallone pomeridiane e schiamazzi serali. today.it scrive

Campo da calcio devastato dai cinghiali. E la Serravallese deve traslocare - Campo da calcio devastato dai cinghiali, la squadra locale costretta a fare le valigie e a giocare da un'altra parte. Secondo rainews.it