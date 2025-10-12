Aggredita davanti al campo di calcio? Carabiniere libero dal servizio evita il peggio

Non soltanto non lo ha denunciato, ma ha anche perfino smentito l'aggressione. Eppure un carabiniere libero dal servizio, allertato dai tanti ragazzini che stavano giocando a calcio, è intervenuto per scongiurare il peggio. Caos, ieri sera, nella zona del campetto di calcio di contrada Stazione a.

