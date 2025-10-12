Afghanistan-Pakistanscontro al confine

0.41 L'operazione di rappresaglia delle Forze Armate afgane contro il territorio di confine del Pakistan si è conclusa intorno a mezzanotte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa Nazionale de facto dell'Afghanistan. "Se la parte pakistana violerà nuovamente la sovranità dell'Afghanistan, le nostre forze armate sono pronte a difendere la Linea Durand del paese e risponderanno in modo deciso", ha dichiarato il ministero in un comunicato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: afghanistan - pakistanscontro

Forte terremoto in Afghanistan, oltre 800 morti e 1.500 feriti - La terra ha iniziato a tremare nell'Afghanistan orientale attorno a mezzanotte, quando molti dormivano e centinaia di migliaia hanno avvertito la scossa non solo a Jalalabad, la grande città più ... Lo riporta ansa.it

Afghanistan, nuovo terremoto di magnitudo 5,2 oggi nell'est del Paese - Un secondo terremoto, di magnitudo 5,2, ha colpito l'Afghanistan orientale, due giorni dopo il sisma che ha devastato diverse province al confine con il Pakistan causando oltre un migliaio di vittime. Come scrive tg24.sky.it