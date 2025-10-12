Afghanistan-Pakistan sull' orlo della guerra | 58 soldati morti negli scontri al confine

L'Afghanistan dei talebani e il Pakistan si avvicinano pericolosamente alla guerra. Dopo anni di crescente tensione per l'attività incrociata di ribelli dalle due parti nel territorio dell'altro, i due Paesi confinanti sono stati scossi da una notte di furibondi combattimenti lungo il montagnoso confine Durand, con un blitz multiplo dei talebani che ha colpito in vari punti lungo il confine. L'attacco notturno e il bilancio delle vittime. Il portavoce del governo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha stimato l'uccisione di 58 soldati pakistani e il ferimento di altri 30, qualificando l'azione come "rappresaglia" per delle esplosioni avvenute giovedì notte a Kabul, che i talebani hanno attribuito a un "raid aereo pachistano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Afghanistan-Pakistan sull'orlo della guerra: 58 soldati morti negli scontri al confine

