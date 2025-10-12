Afghanistan-Pakistan sull' orlo della guerra | 58 soldati morti negli scontri al confine

Ilgiornale.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Afghanistan dei talebani e il Pakistan si avvicinano pericolosamente alla guerra. Dopo anni di crescente tensione per l'attività incrociata di ribelli dalle due parti nel territorio dell'altro, i due Paesi confinanti sono stati scossi da una notte di furibondi combattimenti lungo il montagnoso confine Durand, con un blitz multiplo dei talebani che ha colpito in vari punti lungo il confine. L'attacco notturno e il bilancio delle vittime. Il portavoce del governo dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha stimato l'uccisione di 58 soldati pakistani e il ferimento di altri 30, qualificando l'azione come "rappresaglia" per delle esplosioni avvenute giovedì notte a Kabul, che i talebani hanno attribuito a un "raid aereo pachistano". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

afghanistan pakistan sull orlo della guerra 58 soldati morti negli scontri al confine

© Ilgiornale.it - Afghanistan-Pakistan sull'orlo della guerra: 58 soldati morti negli scontri al confine

In questa notizia si parla di: afghanistan - pakistan

Afghanistan, terremoto di magnitudo 6.0 nella provincia di Nangarhar al confine col Pakistan: almeno 610 i morti e oltre 1000 i feriti - VIDEO

Afghanistan-Pakistan,scontro al confine

La crisi tra Pakistan e Afghanistan peggiora

afghanistan pakistan sull orloAfghanistan: violenti scontri con il Pakistan al confine Più di 60 morti e carri armati... - Al Jazeera segnala nuove sparatorie in Pakistan al confine con l'Afghanistan dopo gli scontri a fuoco di ieri. Riporta msn.com

È guerra al confine tra Afghanistan e Pakistan, cosa sta succedendo tra Kabul e Islamabad? - Tensione altissima tra Afghanistan e Pakistan dopo un'escalation militare al confine: 58 soldati pachistani uccisi secondo Kabul, Islamabad promette ritorsioni. Secondo blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Afghanistan Pakistan Sull Orlo