Afghanistan | il caos intorno a Bagram l’ex base USA a cui guarda Trump

It.insideover.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amir Khan Muttaqi, Ministro degli Esteri dell’Emirato Talebano dell’Afghanistan al Moscow Format di Mosca lo scorso 7 Ottobre. Erano i primi di settembre quando il presidente statunitense Donald Trump dichiarava di volersi riprendere la base afghana di Bagram, a Nord di Kabul, riconsegnata ai Talebani nel 2021- a suo dire- “per niente”. Adesso, dopo il perentorio rifiuto da parte dell’Emirato Afghano di riconsegnare la base, la questione pare aver attirato l’interesse dei vicini regionali, dal Pakistan all’India all’Iran, che sembrano intenzionati a schierarsi con Kabul. Il meeting di Mosca e le nuove posizioni dell’India. 🔗 Leggi su It.insideover.com

afghanistan il caos intorno a bagram l8217ex base usa a cui guarda trump

© It.insideover.com - Afghanistan: il caos intorno a Bagram, l’ex base USA a cui guarda Trump

In questa notizia si parla di: afghanistan - caos

La base di Bagram e il misterioso volo della Cia: cosa succede in Afghanistan - Secondo fonti vicine ai talebani, nei giorni scorsi un aereo cargo militare statunitense, un capiente C- Segnala ilgiornale.it

Perché Trump vuole la base afghana di Bagram (mollata da Biden): il fattore Cina e gli scenari - L’interesse di Trump segnala come l’Afghanistan, pur uscito dai radar mediatici, resti un nodo strategico. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Afghanistan Caos Intorno Bagram