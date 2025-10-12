Afganistan-Pakistanscontro al confine

0.41 L'operazione di rappresaglia delle Forze Armate afgane contro il territorio di confine del Pakistan si è conclusa intorno a mezzanotte, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa Nazionale de facto dell'Afghanistan. "Se la parte pakistana violerà nuovamente la sovranità dell'Afghanistan, le nostre forze armate sono pronte a difendere la Linea Durand del paese e risponderanno in modo deciso", ha dichiarato il ministero in un comunicato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le forze afghane attaccano posti di confine con il Pakistan - Le forze di sicurezza afghane hanno lanciato attacchi contro diversi posti di frontiera pakistani questa sera, innescando pesanti scontri a fuoco, hanno riferito funzionari e residenti locali. Lo riporta ansa.it

Il regime dei taliban accusa il Pakistan di aver bombardato il territorio afgano - Il 10 ottobre il regime afgano dei taliban ha accusato il Pakistan di aver “violato la sovranità” dell’Afghanistan, anche nella capitale Kabul, dove la sera prima si erano verificate due esplosioni no ... Si legge su internazionale.it