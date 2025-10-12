Affluenze Toscana | a Pistoia il calo minore rispetto al resto dei capoluoghi di regione

Pistoia, 12 ottobre 2025 – La flessione nell’affluenza c’è anche qui. Ma in maniera minore. Pistoia, la città del candidato di centrodestra Tomasi, è quella che registra il calo più contenuto di votanti dopo la prima rilevazione delle 12. Certo, a livello provinciale la flessione è comunque importante, con un -3% dei votanti. Elezioni, tutte le notizie in diretta Ma in città ha comunque votato il 12.1% degli aventi diritto, circa un punto percentuale in meno rispetto alle scorse elezioni, quando sempre alle 12 nel primo giorno di operazioni andò alle urne il 13.3% dei cittadini chiamati a votare per il presidente di Regione e per i nuovi consiglieri che comporranno l’assemblea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affluenze Toscana: a Pistoia il calo minore rispetto al resto dei capoluoghi di regione

