Affluenza Regionali in Toscana | crollo di dieci punti rispetto al 2020

Affluenza Regionali in Toscana in netto calo: alle 23 ha votato solo il 35,5%, dieci punti in meno rispetto al 2020. Dopo le Regionali della Calabria che ha visto trionfare il Presidente Occhiuto, ora tocca alla Toscana che lunedì 13 ottobre pomeriggio eleggerà il suo nuovo Presidente di Regione. Alle ore 23, con 2681 sezioni scrutinate su 3922, l’affluenza alle urne per le elezioni regionali in Toscana si attesta al 35,5%. Un dato che segna un netto calo rispetto alla tornata del 2020, quando alla stessa ora aveva votato il 45,6% degli aventi diritto. La flessione di circa dieci punti percentuali solleva interrogativi sulla partecipazione civica e sull’efficacia delle campagne elettorali condotte dai candidati in corsa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

