Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025 il primo dato e il confronto con il 2020

Firenze, 12 ottobre 2025 – Il primo dato sull’affluenza per le elezioni regionali 2025 in Toscana mostra un deciso calo rispetto alla precedente tornata, quella del 2020. Alle 12 di oggi, domenica 12 ottobre, ha votato meno del 10% degli aventi diritto, il 9,94%. Elezioni regionali in Toscana, si vota oggi e domani. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze Alle precedenti elezioni, quelle che videro trionfare il candidato Dem Eugenio Giani, l’affluenza alla stessa ora era stata del 14,71%, cioè oltre 4 punti in più. Numeri che non sorprendono se pensiamo che nei giorni scorsi molti analisti avevano in qualche modo previsto un’affluenza più bassa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affluenza alle elezioni regionali della Toscana 2025, il primo dato e il confronto con il 2020

In questa notizia si parla di: affluenza - elezioni

Elezioni regionali, l’incognita affluenza. “Non mi sorprenderebbe l’astensione oltre il 50%”

Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali

Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, i dati in diretta

Calabria. Un po’ di verità sull’affluenza alle urne Segnalo che in Calabria sono iscritti nelle liste elettorali 1.800.000 elettori. Di questi, 450.000 elettori vivono in altri Paesi e continenti e che non possono votare a distanza come succede invece per le elezioni p - facebook.com Vai su Facebook

I numeri delle elezioni in Calabria. L'affluenza definitiva è inferiore a quella delle regionali del 2021 Tutti gli aggiornamenti al link https://shorturl.at/eKfPA - X Vai su X

Toscana al voto, l'affluenza alle 12 è del 9,72% - L' affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Toscana è del 9,72% (il numero è riferito a 2098 sezioni su 3. Secondo ansa.it

Elezioni regionali Toscana, affluenza alle 12 è del 9,72% (in calo). Si vota oggi e domani, sfida tra Giani e Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Da ilmessaggero.it