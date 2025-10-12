Affari Tuoi la partita nefasta di Elisabetta | lascia i 200mila euro e si torva con il pacco nero

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita totalmente imprevedibile quella di Affari Tuoi del 12 ottobre. La concorrente della Campania fa una scelta sbagliata cedendo il suo pacco e si ritrova con l'incognita del pacco nero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

affari tuoi partita nefastaAffari Tuoi, la partita nefasta di Elisabetta: lascia i 200mila euro e si torva con il pacco nero - La puntata di domenica 12 ottobre vede protagonista Elisabetta, per la Campania, accompagnata da sua sorella Deborah. Si legge su fanpage.it

