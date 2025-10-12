Certe serate in televisione sembrano scritte per restare nella memoria, e quella del 12 ottobre di Affari Tuoi ne è la prova. A far parlare il pubblico, stavolta, è stata Elisabetta, la concorrente in rappresentanza della Campania, che ha vissuto una partita carica di emozione, suspense e un pizzico di sfortuna. Accanto a lei, la sorella Debora, compagna d’avventura e di incoraggiamenti, e dall’altra parte dello studio, il solito sorriso empatico di Stefano De Martino, pronto a guidarla tra offerte, pacchi rossi e colpi di scena. La partita di Elisabetta: tra coraggio e colpi di scena. Elisabetta arriva dallo scintillante mondo del make-up e nella vita quotidiana si divide tra il lavoro e le sue due bambine, Beatrice e Isabel, di 5 e 3 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Elisabetta dalla Campania e il cambio sfortunato che le costa tutto