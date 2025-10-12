AEW | Warner Bros-Paramount per ora la AEW può tirare un sospiro di sollievo
Warner Bros. Discovery ha respinto il tentativo di acquisizione da parte di Paramount Skydance Corporation, ritenendo l’offerta troppo bassa rispetto al valore effettivo della compagnia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la proposta si aggirava intorno ai 20 dollari per azione, una cifra che il management di WBD ha considerato inadeguata per un’operazione di tale portata. La notizia arriva dopo mesi di speculazioni su un possibile consolidamento nel settore dei media, con Paramount che già da settembre aveva manifestato interesse nell’acquisire l’intera compagnia, compresi gli studi cinematografici e le reti via cavo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
