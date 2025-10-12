Aeroporto Roma Fiumicino al via i nuovi controlli digitali dell' Unione Europea

L’aeroporto di Roma Fiumicino ha iniziato ad applicare i nuovi controlli digitali dell’Unione Europea che richiedono la scansione degli occhi, l’imaging facciale e le impronte digitali per tutti i passeggeri extra Ue. La responsabile del controllo delle frontiere dello scalo, Antonella Marotta, lo ha definito una “svolta epocale”. Il sistema di ingresso e uscita dall’area Schengen (EES) sarà introdotto progressivamente dal 12 ottobre al 10 aprile 2026. Registrerà i dati personali di tutti i passeggeri extracomunitari che entrano nei 29 Paesi Schengen – 25 Stati dell’Ue più Svizzera, Norvegia, Liechtenstein e Islanda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

