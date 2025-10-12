Addio Diane Keaton | L’attrice premio Oscar è morta

Universalmovies.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hollywood piange questa sera la scomparsa di un’altra grande leggenda: Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. La triste conferma della scomparsa dell’attrice premio Oscar è arrivata qualche ora fa attraverso i principali organi di stampa internazionali (via Empire ). Nessun dettaglio sulle cause della morte sono state rese note. Diane Keaton è morta nella sua California. La carriera della straordinaria Diane Keaton. Nata in California 79 anni fa, Diane Keaton (all’anagrafe Diane Hall) ha mosso i suoi primi passi tra teatro e Broadway, anche se il suo talento per la recitazione era già molto apprezzato nell’ambiente hollywoodiano. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

addio diane keaton l8217attrice premio oscar 232 morta

© Universalmovies.it - Addio Diane Keaton | L’attrice premio Oscar è morta

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton l8217attriceDiane Keaton è morta a 79 anni: addio alla prima donna che vestì il power dressing di Armani agli Oscar - Addio a Diane Keaton ch eè morta oggi a 79 anni: icona di stile del cinema grazie al guardaroba Armani in Io e Annie, il film che la consacrò ... Secondo vogue.it

addio diane keaton l8217attriceAddio a Diane Keaton, icona del cinema e musa di Woody Allen - È scomparsa a 79 anni Diane Keaton, attrice simbolo del cinema americano, celebre per il sodalizio artistico con Woody Allen e per le indimenticabili interpretazioni nella saga de Il Padrino. Scrive news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton L8217attrice