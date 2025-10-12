Addio alle armi Lo scambio degli ostaggi poi la firma della pace nel Trump day Ci sarà anche Meloni
E’ il giorno della pace, è il giorno di Trump, è il giorno dell’addio alle armi. Nelle ore in cui si attendeva la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas e di quelli palestinesi, su cui fino all’ultimo i guerriglieri hanno giocato al rialzo con Tel Aviv, il presidente degli Stato Uniti si imbarcava sull’Air Force One con destinazione Egitto. Il 13 ottobre, un lunedì pomeriggio, a Sharm El Sheik, arriverà la storica firma di pace a scambio di ostaggi consumato. Un rilascio che Hamas ha promesso senza macabri festini, in diversi punti di Gaza, e a partire dalle prime luci dell’alba. Ma fino all’ultimo ha insistito affinché la lista definitiva dei prigionieri che Israele deve rilasciare nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco si fossero sette leader palestinesi di alto livello, in particolare Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, Ibrahim Hamed e Abbas Al-Sayyed. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: addio - armi
Film di guerra imperdibili: da addio alle armi a bastardi senza gloria
C’è un’altra Cernobbio che dice addio alle armi
Addio a Usa e Ue: sulle armi Berlino fa da sé
Addio allo stato sociale tedesco: armi invece del reddito di cittadinanza Accordo tra Spd e Union, il governo Merz inaugura un autunno di austerity a fronte di un ingente piano di indebitamento per finanziare le politiche di riarmo Giorgio de Girolamo - X Vai su X
Rock Hudson ci lasciava oggi 40 anni fa. Con la sua presenza scenica inconfondibile e una sensibilità che arricchiva ogni ruolo, a #Cinecittà lo ricordiamo come il tenente Frederick Henry di ‘Addio alle armi’ di King Vidor, film del 1957 girato in parte nei nostri - facebook.com Vai su Facebook
Si accelera sul rilascio degli ostaggi, ma Hamas "torna" a Gaza e non depone le armi - Intanto l’inviato di Trump, Steve Witkoff, è arrivato in Israele, mentre Hamas ha fatto sapere che non parteciperà alla ... Secondo today.it
Gaza, inizia la fase due: militari Usa nella Striscia, Tel Aviv in piazza per gli ostaggi. «Saranno liberati lunedì mattina» - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Lo riporta msn.com