Addio al re della scarpa | è morto l’imprenditore Cesare Paciotti

Civitanova, 12 ottobre 2025 - È morto a 67 anni l’imprenditore calzaturiero Cesare Paciotti: il re della scarpa. A lui è legato l’omonimo marchio internazionale. La notizia sta facendo il giro della città in pochissimo tempo. Si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta, quando è stato colto da un malore. All'arrivo dei soccorritori purtroppo per l'imprenditore non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme sono stati i familiari del 67enne. Paciotti ha frequentato negli anni il mondo della moda a livello internazionale respirando fin da bambino l’amore a la passione per le calzature. Ha portato il nome di Civitanova nel mondo con il suo brand rendendo la città simbolo della calzatura marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

