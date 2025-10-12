Addio al gigante della moda | Hai fatto la storia Un’altra terribile perdita
Con le scarpe sexy impreziosite dall’ iconico pugnale, Cesare Paciotti ha imposto nel mondo un’estetica inconfondibile, diventando il designer rock per eccellenza. La sua firma, audace e sensuale, ha conquistato divi di Hollywood e celebrità internazionali, rendendo ogni sua creazione un simbolo di fascino e ribellione. Un simbolo di stile e coraggio. È scomparso il 12 ottobre, a 69 anni, nella sua Civitanova Marche (provincia di Macerata), circondato dall’amore dei figli e della famiglia. La notizia della morte di Paciotti ha commosso il mondo della moda, che lo ricorda come un innovatore capace di unire artigianalità italiana e spirito provocatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: addio - gigante
L’addio a Miuccia Gigante, una vita dedicata all’antifascismo
Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni
Moto nel burrone, muore in vacanza. “Addio Aimo, gigante buono”
Addio a Guglielmo, il gigante buono dei poveri di Sant’ Egidio https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/guglielmo_tuccimei_investito_sant_egidio_volontario-424907745/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Addio a Nonno Severino — un gigante di gioia e movimento Oggi il mondo del web e del cuore perde una delle sue anime più genuine: Nonno Severino (classe 1929), icona di gioia, muscoli e allegria, è venuto a mancare. Con la sua energia contagiosa, le s - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Giorgio Armani, re della moda - È morto oggi all’età di 91 Giorgio Armani, protagonista indiscusso della moda e dello stile italiano. Secondo living.corriere.it
Addio principe delle tenebre. Ci hai fatto paura (e ridere) - In fondo se ne è andato solo quando ha finito la sua missione, appena due settimane dopo l'ultimo concerto, il concerto di addio di un padrino del rock più duro, quell'heavy metal che faceva ... Da ilgiornale.it