Addio al gigante della moda | Hai fatto la storia Un’altra terribile perdita

Con le scarpe sexy impreziosite dall’ iconico pugnale, Cesare Paciotti ha imposto nel mondo un’estetica inconfondibile, diventando il designer rock per eccellenza. La sua firma, audace e sensuale, ha conquistato divi di Hollywood e celebrità internazionali, rendendo ogni sua creazione un simbolo di fascino e ribellione. Un simbolo di stile e coraggio. È scomparso il 12 ottobre, a 69 anni, nella sua Civitanova Marche (provincia di Macerata), circondato dall’amore dei figli e della famiglia. La notizia della morte di Paciotti ha commosso il mondo della moda, che lo ricorda come un innovatore capace di unire artigianalità italiana e spirito provocatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

