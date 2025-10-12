Addio al gigante della moda | Hai fatto la storia Un’altra terribile perdita

Thesocialpost.it | 12 ott 2025

Con le scarpe sexy impreziosite dall’ iconico pugnale, Cesare Paciotti ha imposto nel mondo un’estetica inconfondibile, diventando il designer rock per eccellenza. La sua firma, audace e sensuale, ha conquistato divi di Hollywood e celebrità internazionali, rendendo ogni sua creazione un simbolo di fascino e ribellione. Un simbolo di stile e coraggio. È scomparso il 12 ottobre, a 69 anni, nella sua Civitanova Marche (provincia di Macerata), circondato dall’amore dei figli e della famiglia. La notizia della morte di Paciotti ha commosso il mondo della moda, che lo ricorda come un innovatore capace di unire artigianalità italiana e spirito provocatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

