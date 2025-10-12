Addio al fotografo Michele Nucci per 30 anni testimone della vita cittadina di Bologna

Bologna, 12 ottobre 2025 – Ha raccontato Bologna fino all'ultimo, con la stessa passione di sempre. E per chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui e incontrarlo quasi tutti i giorni, tra conferenze stampa, fatti di cronaca, eventi politici, sport o concerti (che tanto amava), sembra impossibile pensare che non sentirà più la sua voce, la sua risata o i suoi 'ordini' quando qualcuno doveva prepararsi per uno scatto. Michele Nucci, 61 anni, fotografo e collaboratore del Corriere di Bologna è morto sabato sera, dopo venti giorni di ricovero in seguito a un incidente stradale. Nucci, nato a San Giorgio di Piano, è stato per trent'anni un testimone fedele e irrinunciabile della vita cittadina di Bologna grazie alle sue foto, lavorando per diverse agenzie (Iguana Press, Eikon Studio, LaPresse), poi con il collega Giorgio Benvenuti, infine con i quotidiani, la Repubblica prima e il Corriere di Bologna poi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio al fotografo Michele Nucci, per 30 anni testimone della vita cittadina di Bologna

