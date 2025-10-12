Addio a Michele Nucci il quaccio della fotografia

Addio al fotografo Michele Nucci, il “quaccio”. Ricoverato dopo un incidente stradale, è morto a 61 anni. Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayChi fa il nostro mestiere, Michele lo incontrava per strada, nelle lunghe attese, ai convegni, in questura, nelle caserme, e si faceva notare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: addio - michele

Addio a Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni “dj Godzi”: ex calciatore in Serie A svizzera, suonava nei club di Londra, Barcellona, Parigi e NY

Addio a Dj Godzi: il mondo della musica piange Michele Noschese, scomparso a 35 anni a Ibiza

Addio al dj Michele Noschese, morto a Ibiza a 35 anni

Il mondo della musica in lutto: addio a Michele Petrella. Questa sera il Teatro Petruzzelli di Bari dedicherà al musicista e professore dell’Orchestra la recita del "Don Carlo" - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Michele Morello, il giudice che assolse EnzoTortora - X Vai su X

Addio a Michele Nucci, il "quaccio" della fotografia - Non potrà assistere all'inaugurazione della sua mostra proprio oggi, 12 ottobre ... Da bolognatoday.it

Addio a Michele Nucci, il Corriere di Bologna piange il suo fotografo - Michele Nucci aveva 61 anni ed era nato a San Giorgio di Piano: era ricoverato in ospedale dopo un grave incidente stradale. Come scrive corrieredibologna.corriere.it