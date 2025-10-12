Addio a Marco Laratro decano dei giornalisti foggiani e fine poeta

Addio a Marco Laratro, decano dei giornalisti foggiani e pluripremiato poeta. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con La Gazzetta del Mezzogiorno ed è stato capo ufficio stampa del Comune di Foggia collaborando con otto sindaci di Foggia e con le loro Amministrazioni delle più varie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

