Si è spenta in California all’età di 79 anni Diane Keaton, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico e sociale che ha contribuito a definire. Sì perché l’attrice, vincitrice di un Oscar, non è stata semplicemente una star di Hollywood, ma l’incarnazione di una donna nuova, capace di proiettare sul grande schermo una personalità complessa e affascinante, in netta controtendenza rispetto al glamour patinato delle dive classiche e alle “fidanzatine d’America” del cinema pop. Il suo stile unico, spesso composto da abiti presi direttamente dal proprio guardaroba, è diventato simbolo di indipendenza e originalità, ispirando generazioni di donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Diane Keaton, ribelle di Hollywood e musa di Woody Allen che ha vestito il cinema in stile “intellettual-chic”