Addio a Diane Keaton ribelle di Hollywood e musa di Woody Allen che ha vestito il cinema in stile intellettual-chic
Si è spenta in California all’età di 79 anni Diane Keaton, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico e sociale che ha contribuito a definire. Sì perché l’attrice, vincitrice di un Oscar, non è stata semplicemente una star di Hollywood, ma l’incarnazione di una donna nuova, capace di proiettare sul grande schermo una personalità complessa e affascinante, in netta controtendenza rispetto al glamour patinato delle dive classiche e alle “fidanzatine d’America” del cinema pop. Il suo stile unico, spesso composto da abiti presi direttamente dal proprio guardaroba, è diventato simbolo di indipendenza e originalità, ispirando generazioni di donne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: addio - diane
Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar
È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen
Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice
Addio Diane Keaton, i ringraziamenti quando vinse l'Oscar tra risate e incredulità - X Vai su X
Addio a Diane Keaton, una delle attrici più iconiche fi Hollywood, Premio Oscar per la sua interpretazione da protagonista in Io e Annie https://bonculture.it/manhattan-il-film-piu-iconico-di-woody-allen-compie-40-anni/ Vai su Facebook
Diane Keaton, icona di stile rivoluzionaria: addio alla donna che portò il power dress a Hollywood - A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e ... Riporta fanpage.it
Diane Keaton è morta a 79 anni: addio alla prima donna che vestì il power dressing di Armani agli Oscar - Addio a Diane Keaton ch eè morta oggi a 79 anni: icona di stile del cinema grazie al guardaroba Armani in Io e Annie, il film che la consacrò ... Si legge su vogue.it