La scomparsa di Diane Keaton a 79 anni spezza un filo che univa generazioni di spettatori. È morta in California; i familiari hanno chiesto riservatezza. Un’attrice che ha ridefinito tempi, stile e misura dell’interpretazione, dall’epopea del Padrino all’ironia sofisticata di Annie Hall, lascia un vuoto umano e creativo difficile da colmare. Un addio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Addio a Diane Keaton, icona di Annie Hall e Il Padrino, aveva 79 anni