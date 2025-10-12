Addio a Diane Keaton icona di Annie Hall e Il Padrino aveva 79 anni

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa di Diane Keaton a 79 anni spezza un filo che univa generazioni di spettatori. È morta in California; i familiari hanno chiesto riservatezza. Un’attrice che ha ridefinito tempi, stile e misura dell’interpretazione, dall’epopea del Padrino all’ironia sofisticata di Annie Hall, lascia un vuoto umano e creativo difficile da colmare. Un addio che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

addio a diane keaton icona di annie hall e il padrino aveva 79 anni

© Sbircialanotizia.it - Addio a Diane Keaton, icona di Annie Hall e Il Padrino, aveva 79 anni

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton iconaDiane Keaton, icona di stile rivoluzionaria: addio alla donna che portò il power dress a Hollywood - A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e ... Segnala fanpage.it

addio diane keaton iconaDiane Keaton è morta a 79 anni: addio alla prima donna che vestì il power dressing di Armani agli Oscar - Addio a Diane Keaton ch eè morta oggi a 79 anni: icona di stile del cinema grazie al guardaroba Armani in Io e Annie, il film che la consacrò ... Secondo vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton Icona