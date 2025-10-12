Addio a Diane Keaton icona del cinema e dello stile

Diane Keaton, attrice, produttrice, regista, fotografa e arredatrice d’interni, quattro volte candidata all’Oscar e vincitrice per Annie Hall nel 1978, è scomparsa all’età di 79 anni. La sua carriera esplode negli anni ’70 con il ruolo di Kay Adams ne Il Padrino, ma il vero riconoscimento internazionale arriva con Io e Annie, film di Woody Allen in cui interpreta Annie Hall, personaggio ispirato al suo vero cognome. Le origini e il teatro. Nata a Los Angeles come Diane Hall, figlia di un ingegnere e agente immobiliare e di Dorothy Keaton, fotografa dilettante, Diane si innamora dello spettacolo grazie alla madre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

