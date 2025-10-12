Addio a Diane Keaton icona del cinema e dello stile
Diane Keaton, attrice, produttrice, regista, fotografa e arredatrice d’interni, quattro volte candidata all’Oscar e vincitrice per Annie Hall nel 1978, è scomparsa all’età di 79 anni. La sua carriera esplode negli anni ’70 con il ruolo di Kay Adams ne Il Padrino, ma il vero riconoscimento internazionale arriva con Io e Annie, film di Woody Allen in cui interpreta Annie Hall, personaggio ispirato al suo vero cognome. Le origini e il teatro. Nata a Los Angeles come Diane Hall, figlia di un ingegnere e agente immobiliare e di Dorothy Keaton, fotografa dilettante, Diane si innamora dello spettacolo grazie alla madre. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: addio - diane
Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar
È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen
Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice
Addio Diane Keaton, i ringraziamenti quando vinse l'Oscar tra risate e incredulità - X Vai su X
Addio a Diane Keaton, una delle attrici più iconiche fi Hollywood, Premio Oscar per la sua interpretazione da protagonista in Io e Annie https://bonculture.it/manhattan-il-film-piu-iconico-di-woody-allen-compie-40-anni/ Vai su Facebook
Diane Keaton, icona di stile rivoluzionaria: addio alla donna che portò il power dress a Hollywood - A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e ... Come scrive fanpage.it
Addio a Diane Keaton, icona del cinema e simbolo di stile - Dall’Oscar per Io e Annie al ruolo nel Padrino, ecco la vitadi una leggenda. Riporta quilink.it