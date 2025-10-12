Addio a Diane Keaton icona del cinema americano musa di Woody Allen

L'attrice premio Oscar si è spenta a 79 anni in California. Diane Keaton, una delle figure più amate e riconoscibili del cinema americano, è morta all'età di 79 anni. Attrice, regista e icona di stile, ha recitato in oltre settanta film, lasciando un segno indelebile nella storia del grande schermo. Indimenticabile la sua collaborazione con Woody Allen, con cui formò una delle coppie più celebri della commedia americana, soprattutto nei cult "Io e Annie" e "Manhattan". L'indimenticabile Annie Hall. Per molti, Diane Keaton resterà per sempre Annie Hall, la donna intelligente, ironica e un po' nevrotica che conquistò il pubblico e le valse l'Oscar come miglior attrice protagonista.

