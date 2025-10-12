Addio a Diane Keaton che ha fatto scoprire alle donne un modo nuovo di vestirsi

Vanityfair.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«È un genio. Lasciatele indossare ciò che vuole», diceva Woody Allen. Noi la ricorderemo così, con la cravatta al collo, il cappello calcato sulla testa e il suo sorriso luminoso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

addio a diane keaton che ha fatto scoprire alle donne un modo nuovo di vestirsi

© Vanityfair.it - Addio a Diane Keaton, che ha fatto scoprire alle donne un modo nuovo di vestirsi

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton haDiane Keaton, icona di stile rivoluzionaria: addio alla donna che portò il power dress a Hollywood - A renderla iconica non furono solo i successi raggiunti nel settore ma anche il suo stile inconfondibile e ... Scrive fanpage.it

addio diane keaton haAddio a Diane Keaton, l'attrice musa di Woody Allen. Aveva 79 anni - Premio Oscar per Io e Annie , ha attraversato oltre cinquant’anni di cinema con eleganza e spirito anticonvenzionale. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton Ha