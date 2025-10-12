Addio a Cesare Paciotti l' imprenditore è morto a 67 anni | fatale un malore in casa

Anconatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all’età di 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore simbolo dell’eccellenza calzaturiera marchigiana. Paciotti è deceduto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi dei soccorsi giunti sul posto. Fondatore del marchio che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

