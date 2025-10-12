Addio a Cesare Paciotti il re della scarpa | il designer rock è morto nella sua casa di Civitanova Marche
È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore e stilista visionario, conosciuto in tutto il mondo come il “ re della scarpa ” e padre di uno dei marchi italiani più iconici della moda internazionale. L’uomo si trovava nella sua abitazione di Civitanova Alta, nelle Marche, quando è stato colpito da un malore improvviso. A dare l’allarme sono stati i familiari. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo, per lui non c’era già più nulla da fare. Con la sua scomparsa, avvenuta oggi, 12 ottobre, se ne va un pilastro del Made in Italy, un talento creativo che ha saputo trasformare l’artigianato calzaturiero marchigiano in un simbolo globale di stile, sensualità e carattere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
