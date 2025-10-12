Addio a Cesare Paciotti il re della scarpa | è morto a 67 anni nella sua villa

Cesare Paciotti, scomparsa del “re della scarpa”: da Civitanova all’elite mondiale. Il mondo della moda italiana piange Cesare Paciotti, scomparso a 67 anni nella sua abitazione di Civitanova Alta dopo un malore improvviso. Fondatore dell’omonimo marchio di calzature, Paciotti lascia un’eredità fatta di artigianalità, gusto e capacità imprenditoriale che hanno contribuito a trasformare il distretto calzaturiero delle Marche in un riferimento internazionale. Nato in una famiglia già legata all’arte della calzoleria, Cesare — insieme alla sorella Paola — ha dato vita negli anni Ottanta alla Paciotti Spa, valorizzando una tradizione artigiana con un approccio estetico moderno e riconoscibile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Cesare Paciotti, il “re della scarpa”: è morto a 67 anni nella sua villa

