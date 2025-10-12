Addio a Cesare Paciotti icona della moda e dell’artigianato italiano

Cesare Paciotti, simbolo dell’eleganza italiana, lascia un’eredità indelebile nel mondo della moda e dell’artigianato di lusso.. Lutto nel mondo della moda: Cesare Paciotti, fondatore e anima dell’omonimo marchio, è scomparso all’età di 67 anni nella sua abitazione di Civitanova Alta. Un malore improvviso ha strappato alla vita uno dei più grandi interpreti dell’eleganza italiana, lasciando un vuoto profondo nella comunità marchigiana e nel panorama internazionale del lusso. Dalle Marche alle passerelle internazionali. Nato e cresciuto tra pellami e laboratori, Paciotti ha trasformato l’eredità artigianale della sua famiglia in un brand riconosciuto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com