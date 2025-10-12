Adani torna a parlare della Bobo TV e di una possibile riconciliazione | La strada con Vieri? Penso che…

Inter News 24 Adani torna sull’argomento Bobo TV: ci sarà una futura riconciliazione dei membri con Vieri? La risposta del telecronista sportivo. Lele Adani ha deciso di mettere fine a ogni speculazione sulla possibilità di una riunione con Christian Vieri, ribadendo con fermezza che i loro percorsi sono ormai separati. La domanda sul ritorno del duo, simile a quello degli Oasis, è emersa durante una recente intervista al Corriere della Sera. La risposta di Adani è stata chiara e senza spazio per malintesi: non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra i due: «Assolutamente no». La coppia, che insieme a Cassano e Ventola ha dato vita a una delle trasmissioni più amate dagli appassionati, ha conosciuto un’incredibile popolarità. 🔗 Leggi su Internews24.com

