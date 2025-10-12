adam yates vince il trofeo tessile e moda erede del baracchi uae emirates a quota 94 scaroni ben piazzato

Il mitico Trofeo Baracchi contribuì a scrivere memorabili pagine della storia del ciclismo tra il 1950 e il 1991. Fu una cronometro a coppie che porta nell’albo d’oro nomi epici come quelli di Fiorenzo Magni, Fausto Coppi, Ercole Baldini, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Francesco Moser, Giuseppe Saronni. Sulle sue ceneri è stato proposto il Trofeo Tessile e Moda, corsa in linea che si è snodata lungo 171 km da Valdengo a Oropa. L’arrivo era posto al Santuario, dopo aver affrontato la salita di 6,7 km al 7,9% di pendenza media passata alla leggenda per la storica rimonta di Marco Pantani al Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

