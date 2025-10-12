Accoltellamento al Ruffili il Pd | Sconfitta educativa e formativa dobbiamo rispondere ai bisogni dei ragazzi
“Siamo molto preoccupati per il grave episodio avvenuto ieri mattina davanti all’Istituto Ruffili dove una rissa fra studenti adolescenti si è conclusa con il ferimento di ben tre ragazzi, uno dei quali ricoverato all’ospedale Bufalini”. Ad esprimere la propria apprensione è il Pd forlivese che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: accoltellamento - ruffili
Accoltellamento in via Prè, trentenne trasportato in ospedale - Un trentenne di origine nordafricana è stato colpito all’addome da un connazionale per cause ancora da ricostruire. Riporta ilsecoloxix.it