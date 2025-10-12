Abi al via la terza edizione di è cultura!
Prende il via domani la terza edizione di “è cultura!”, la manifestazione che, fino a sabato 18 ottobre, coinvolgerà l’intero territorio nazionale con un fitto calendario di eventi e iniziative, in presenza e online, rivolti a un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione anche a giovani e studenti per promuovere la cultura come valore condiviso e bene comune. La manifestazione, promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia, organizzato con ABIServizi in collaborazione con FEduF – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, si conferma come un’iniziativa inclusiva e intergenerazionale, volta a promuovere lo sviluppo sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
