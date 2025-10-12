La rivelazione ha lasciato senza parole Antonio Conte e tutti i tifosi del Napoli: accordo a un passo, nessuno se l’aspettava. Il Napoli di Antonio Conte ha subito riscattato la sconfitta nel big match contro il Milan. Le due vittorie contro Sporting Lisbona e Genoa, anche se sofferte, hanno ridato fiducia e convinzione al gruppo in vista dei prossimi impegni. I partenopei affronteranno il Torino in trasferta e poi ritroveranno al Maradona la grande avversaria dello scorso anno, ovvero quell’Inter superata di un solo punto in classifica. Di Lorenzo e compagni vogliono proseguire la marcia per conservare il primato in campionato, attualmente condiviso con la Roma di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - A un passo dal Napoli, Conte incredulo: rivoluzione a Castel Volturno