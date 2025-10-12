I bianconeri stanno pensando di liberare il giocatore a titolo gratuito per risparmiare sull’ingaggio fino al 2027 Come tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, la Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force dopo la sosta per le Nazionali. Sette partite in tre settimane tra Serie A e Champions League che nel bene o nel male indirizzeranno la stagione dei bianconeri. Igor Tudor finora ha fatto ruotare molto i calciatori in rosa, specie nel reparto offensivo. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Per molti quello della Vecchia Signora è il miglior attacco in Italia. In pochi possono vantare un sestetto di tutti nazionali come quello juventino: da David a Yildiz passando per Conceicao e Openda fino a Vlahovic e Zhegrova. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - A Tudor non serve: rescinde con la Juve, ha già un club per gennaio