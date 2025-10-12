A Treviso la finale della Coppa del Mondo di tiramisù
Novemila savoiardi, 130 chili di mascarpone, 3700 uova, 250 chili di cacao, e poi tanto zucchero e litri di caffè. È consentito esagerare alla Coppa del Mondo di Tiramisù, che torna, come ogni anno, a Treviso. C'è il tiramisù classico, la sua variante senza glutine e lattosio, ma anche la ricetta creativa, con ingredienti che stupiscono. Più di 10mila le porzioni di dolce servite. Opera di chef rigorosamente non professionisti, arrivati anche da molto lontano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: treviso - finale
11/10/25. TREVISO. TIRAMISÙ WORLD CUP 2025: ARRIVA LA FINALE. Concluse le Selezioni, domani ultimo giorno della “sfida più golosa” Alle 9 la Semifinale per la ricetta originale, due ore dopo quella creativa. Sale l’attesa per la Finalissima (alle 15), in - facebook.com Vai su Facebook
Tiramisù World Cup a Treviso, trionfo veneto con 2 campionesse: ecco la ricetta più creativa - Barbara Tosato, 56 anni, di Mestre ha trionfato alla Tiramisù World Cup di Treviso nella sezione della ricetta originale, mentre la 54enne trevigiana Daniela De Biasio ha stupito tutti nella sezione r ... Riporta msn.com
