A Treviso la finale della Coppa del Mondo di tiramisù

Novemila savoiardi, 130 chili di mascarpone, 3700 uova, 250 chili di cacao, e poi tanto zucchero e litri di caffè. È consentito esagerare alla Coppa del Mondo di Tiramisù, che torna, come ogni anno, a Treviso. C'è il tiramisù classico, la sua variante senza glutine e lattosio, ma anche la ricetta creativa, con ingredienti che stupiscono. Più di 10mila le porzioni di dolce servite. Opera di chef rigorosamente non professionisti, arrivati anche da molto lontano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

