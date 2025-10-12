A Torino troppo lunghi i tempi di consegna dei referti medici vi racconto la mia esperienza

Non si è ancora spenta l'eco della morte di Maria Cristina Gallo, la donna siciliana che aveva dovuto attendere un referto medico per otto mesi prima di sapere che era affetta da un tumore molto aggressivo e in stato avanzato. Qui a Torino come vanno le cose? Federica Fulco, presidente del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Pronostico Torino-Fiorentina: la reazione arriva ma dietro si balla troppo

Roma-Torino 0-1, le pagelle: Gasperini sbaglia l'esperimento (5), troppo poco Ferguson (5), Soulè ci prova (6), Simeone inventa il vantaggio (7,5)

Troppo odore di polli dagli allevamenti intensivi nel Canavese, il paese arruola nasi anti puzza

Torna un nuovo episodio di "Prima che sia troppo Tardy", la rubrica su #ToroNews di Enrico Tardy: "Quando vorresti dimenticare ma qualcuno te lo impedisce" #TorinoFC #Torino

De Ketelaere non recupera: out contro il Torino. Rientra Lookman, tempi più lunghi per Scamacca - Il punto di Juric alla vigilia dei granata: "Gianluca settimana prossima inizierà a correre di nuovo".

Come stanno Milinkovic-Savic, Buongiorno e Rrahmani. Ultime sui tempi di recupero - Il Napoli fa la conta degli infortuni e spera di riuscire a recuperare in tempi non troppo lunghi almeno alcuni dei calciatori che hanno dovuto dare forfait nelle scorse settimane.