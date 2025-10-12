A This is Me l’imitazione di Silvia Toffanin

Da Belve a This is Me. Dopo aver imitato Francesca Fagnani nel programma di quest’ultima su Rai 2, Vincenzo De Lucia è pronto a sbarcare nel prime time di Canale 5 condotto dalla first lady Silvia Toffanin per imitare. Silvia Toffanin. Lo scrive Alberto Dandolo e noi possiamo confermarvi che nello show dedicato al racconto delle eccellenze del canto e dello sport De Lucia sarà presenza fissa in tutte e tre le puntate. L’imitazione di Silvia Toffanin è nata lo scorso aprile sui social con Verissimissimo, una parodia di Verissimo nella quale il bravo De Lucia ha portato in scena una versione esasperata e divertente della padrona di casa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

